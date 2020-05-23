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جمعية يُمناكم بمحافظة دومة الجندل تشارك بالمبادرات التطوعية

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جمعية يُمناكم بمحافظة دومة الجندل تشارك بالمبادرات التطوعية

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http://almnatiq.net/?p=866729

أوضح مُمثل جمعية يُمناكم للعمل التطوعي بمحافظة دومة الجندل‬⁩ أ.بشار بن عبدالرحمن الجبر جهود متطّوعي الجمعية بالمحافظة والتي أنطلق العمل بها في تاريخ 12 أبريل 2020 بتشكيل خمسة فرق تطوعيه داخل المحافظه وبعدد 30 متطوع لتنفيذ عدد من المبادرات منها مبادرة ⁧‫الحي الآمن‬⁩ والتي أطلقتها الجمعية مع شركائها ضمن حملة ⁧‫مجتمع واعي‬⁩ بمنطقة الجوف‬⁩ حيث تم التعاون مع جمعية ديم لرعاية المرضى، في تقديم الفحص البصري لمرتادي الأحياء السكنية ومداخل ومخارج المحافظه وتقديم التوعية لهم وحثهم على الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية من أجل المحافظة على أمن حيهم الصحي .

كذلك تم القيام بعدد من الجولات الميدانيه لحصر مساكن العمالة في عدد من الأحياء، حيث تم حصر مايقارب 45 موقع يتراوح مجموع عدد العمالة فيها قرابة الـ 500 عامل كما تم تقديم التوعية لهم وحثهم على التباعد والحرص بإتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأمن الصحي للحي.
بالإضافه لذلك ساهم المتطوعين بالتعاون مع جمعية المستودع الخيري بمحافظة دومة الجندل ضمن مبادرة ⁧‫الحي الآمن‬⁩ توزيع مايقارب 100 سلة غذائية متكامله بالإضافه إلى الأرز والتمر والدجاج لعدد من الأسر المتضررة من جائحة كورونا.
كما تم أيضاً ضمن مبادرة يمناكم ما تنساكم بالتعاون مع جمعية المستودع الخيري بمحافظة‬⁩‬⁩ دومة الجندل توزيع أكثر من 2600 وجبة ⁧‫إفطار ‬⁩صائم على المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا، وذلك ضمن مشاركتهم في حملة ⁧‫كلنا أهل‬⁩.
كذلك أنطلقت مشاركة متطوعي يمناكم بالمحافظة من تاريخ 28 رمضان وحتى قبل صلاة العيد وعلى مدار الـ 24 ساعه في ‏⁧‫مبادرة يمناكم توصل زكاتكم‬⁩ والتي تُعنى بخدمة مخرجي ⁧‫زكاة الفطر‬⁩‬⁩ ومساعدتهم بتوصيلها لمستحقيها بوقتها الشرعي وكذلك التعاون مع جمعية المستودع الخيري لتوصيل الزكاة لمستفيديهم المُسجلين.

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