الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين بقرب حلول عيد الفطر المبارك

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هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسلمين حول العالم بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا إلى استلهام دروس شهر رمضان الكثيرة والمتمثلة في الرحمة والتعاطف والكرامة والحقوق والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن.

جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة تفاعلية افتراضية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان: ” كوفيد-19 .. تعزيز التعايش والمسؤولية المشتركة”، معربا عن شكره للكثير من أعضاء المنظمة على دعمهم لنداء وقف إطلاق نار عالمي بهدف التركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وعبر غوتيريش عن امتنانه للحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم الإسلامي ممن يمتثلون أمور دينهم ويدعمون أولئك الفارين من الصراع، في أفضل تقاليد إسلامية للضيافة والكرم، واصفا ذلك بأنه درس رائع في هذا العالم حيث أغلقت أبواب كثيرة أمام أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، حتى قبل جائحة كوفيد-19.

وقال الأمين العام :” إننا نحتاج إلى التضامن لضمان أن يؤدي التعافي من الأزمة إلى اقتصادات ومجتمعات أكثر تكافؤا وشمولا واستدامة، ودعونا نعترف، قبل كل شيء، بأننا بالفعل جسم واحد، عالم واحد، وأمم متحدة واحدة”.