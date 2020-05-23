الوقاية من عسر الهضم في العيد

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بعد صيام شهر رمضان المبارك واقتصار جسمك على وجبتين في اليوم هما الإفطار والسحور، يأتي عيد الفطر السعيد فيتغير نظامك الغذائي ويكون أمامك المجال واسعاً لتناول كل ما لذّ وطاب من الطعام والشراب والحلويات والكافيين في كل الأوقات، وهنا تبدأ مشاكلك الهضمية ومنها عسر الهضم.. سنتعرف في هذا المقال على أسباب الإصابة بعسر الهضم في العيد، وعلاج عسر الهضم في العيد إضافة للوقاية من عسر الهضم في العيد.

أسباب عديدة تجعلك عرضة للإصابة بعسر الهضم في العيد أبرزها:

الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام بسرعة كبيرة: فخلال شهر رمضان ونتيجة الصيام يعتاد الجسم على تخزين الطعام لساعات طويلة، لذا في العيد عندما يوضع أمامك الطعام تشعر بشهية كبيرة وتتناول الطعام بشراهة لاعتقاد دماغك أن الوجبة التالية من الطعام ستكون بعد ساعات طويلة، فتبالغ في تناول الطعام مما يسبب عسر الهضم.

الإكثار من تناول الأطعمة الدهنية: فتناول كميات كبيرة اللحوم والأصناف التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون في العيد، قد يسبب عسر الهضم، سيما إذا لم يصاحبه تناول الخضراوات والسلطات. الإفراط في تناول الكافيين أو الحلويات أو الشوكولاتة أو المشروبات الغازية: وهي مشروبات شائعة في العيد نتيجة كثرة الزيارات واضطرارك لتناول مشروبات وحلويات عند زيارتك لأقاربك أو عندما يأتون لزيارتك .

إذا عانيت من عسر الهضم في العيد فيمكنك علاجه من خلال ما يلي:

تقليل تناول الأطعمة التي تسبب عسر الهضم كلحوم الضأن ولحم البقر.

تناول خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة. تجنب الإفراط في تناول الطعام ولا تتناول الطعام خلال الليل.

خفِّف تناول الكثير من القهوة غنية الكافيين والحلويات خلال أيام العيد. تجنب بعض مسكنات الألم، مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

مارس التمارين الرياضية التي تساعدك على الهضم وحرق السعرات الحرارية، كالمشي بعد تناول الوجبات .

يمكنك الاستمتاع بعيد الفطر السعيد وتناول ما لذ وطاب من الأطعمة والمشروبات والوقاية من عسر الهضم في العيد، من خلال اتباع النصائح التالية:

رتب أولوياتك في تناول الطعام: ابدأ بالسلطات كي تتجنب الإفراط في تناول الطعام، ولتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتسهيل الهضم.

درب نفسك وتذكر أهمية عدم الإفراط في تناول الطعام: فكلما قلت كمية الطعام التي تتناولها تراجعت احتمالات الإصابة بعسر الهضم.

التحكم بوجباتك عند زيارة الأقارب والأصدقاء: عند زيارتك لأقاربك قم بإعداد ما ستتناوله في طبق يناسبك، لأنك قد لا تنتبه إلى كمية الطعام التي تتناولها إذا كان هناك الكثير من الأطباق الرئيسية.

أكثر من تناول السلطات والخضروات والفواكه: لأنها تحتوي على الألياف وتساعد على الهضم وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

قلل من تناول الأطعمة الدهنية كلحم الضأن ولحم البقر خلال العيد: لأن هذا النوع من الأطعمة يحتاج الجهاز الهضمي ساعات طويلة لهضمه، لهذا السبب فإن الإفراط من تناول الأطعمة الدهنية يصيبك بعسر الهضم.

احذر الملح الزائد: فتناول الأكل المالح أو الملح أكثر من اللازم، يسبب عسر الهضم وقد يكون من أسباب ارتفاع ضغط الدم.

وجبات متوازنة: يساعد تناول وجبات غذائية متوازنة من الكربوهيدرات والبروتين والخضروات أمر ضروري، ولتجنب عسر الهضم املئ نصف طبقك بالخضار (السلطات أو التبولة أو الفتوش) وربعه البروتين (كشرحات الدجاج منزوعة الجلد) والربع الأخير كربوهيدرات (خبز القمح الكامل أو الأرز البني).

اشرب الكثير من الماء كي تحافظ على ترطيب جسمك.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة وثقيلة دفعة واحدة إلى مشاكل في المعدة من بينها عسر الهضم، فكلما كبرت الوجبة، زادت المدة التي تستغرقها المعدة لهضمها، لذا تناول وجبات قصيرة ومتكررة يجعل من السهل على معدتك هضمها، كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي، ويُفضل أن يكون الزمن بين الوجبات 3 أو 4 ساعات بدلاً من أن يكون 6 أو 7 ساعات.

اختر طرقاً صحية للطهي: فبدلاً من قلي الأطعمة، يمكن خبزها أو شيها كالدجاج والأسماك.

تجنب الإفراط في طهي السمك والخضروات: لأن الحرارة المفرطة ستؤدي إلى فقدان الفيتامينات والمعادن المهمة فيها.

خفف الحليب والسكر في الحلويات: عند صنع حلويات العيد تجنب إكثار استخدام الحليب ولا تكثر من السكر في مكونات الحلويات.

تناول الفواكه الطازجة: التي تحتوي على السكريات الطبيعية كالتفاح وفاكهة المشمش والخوخ والدراق.

تجنب المشروبات الغازية: قد تعتقد أن تناول المشروبات الغازية مع وجبتك يساعدك على هضم الطعام لاسيما إذا كانت وجبتك ثقيلة ودسمة، لكن هذا ليس صحيح، لأن المشروبات الغازية مليئة بالسكر ولا تفيد جسمك، بدلاً من ذلك يمكنك تناول كوب من اللبن مع أوراق النعناع خلال الوجبة؛ لتحسين عملية الهضم من جهة وتناول كميات أقل.

تناول الطعام ببطء: فجسمك يخبرك عندما يتناول الطعام الكافي له، أما إذا كنت تتناول الطعام بسرعة فلن تنتبه للرسائل التي يرسلها لك جسمك بضرورة التوقف عن تناول المزيد من الطعام.

اعتذر عن تناول المزيد من الطعام: إذا كنت مدعو لتناول الطعام عند أقربائك أو أصدقائك فغالباً ما يحاولون إجبارك على تناول المزيد من الطعام تحت شعار “الأكل على قدر المحبة”، يمكنك في هذه الحالة تناول طبقك والاعتذار عن تناول المزيد من الطعام، مؤكداً أن تلبية الدعوة هو عربون الحب وليس كم الطعام الذي تتناوله في منزله.

مارس التمارين الرياضية: إذا شعرت أنك تناولت كمية كبيرة من الطعام، فما عليك إلا ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك على حرق السعرات الحرارية كالمشي بعد تناول الوجبات .

العيد فرحة وسرور بعد شهرٍ من الصيام، فتحكم بنظامك الغذائي خلال العيد، كي تتجنب عسر الهضم في العيد وكي تمضي هذا العيد بهناء وسعادة بين أفراد عائلتك وأقربائك بدلاً من أن تقضيها في المستشفيات لا سمح الله.