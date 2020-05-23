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بينها دولة عربية..هذه الدول تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت
http://almnatiq.net/?p=866762
المناطق - وكالات

أعلنت دول إفريقية بينها دولة عربية، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يوم غد الأحد.

وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أن عيد الفطر المبارك حل اليوم السبت، خلافا لغالبية الدول العربية والإسلامية، وأصدر رئيس البلاد بهذه المناسبة عفوا عن 195 سجينا.

وأكدت اللجنة أنها توصلت إلي رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد ومن بينهم ستة عدول.

وكانت “تنسيقية مسلمي السنغال” قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أنها “عقدت جلسة مساء الجمعة للنظر فيما وردها حول ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته في السنغال”.

وأضافت التنسيقية في بيانها أنه على غرار السنغال فقد ثبتت رؤية الهلال في ساحل العاج ومالي والنيجر.

في غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة في مالي إن “اللجنة الوطنية لترائي الهلال تفيد عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد بأنه قد تمت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد، مما يصل إلى درجة الرؤية المستفيضة”.

وسبق للمملكة العربية السعودية وعدة دول عربية وإسلامية أخرى من ضمنها الإمارات وقطر ومصر وكافة الدول العربية أن أعلنت أن اليوم السبت هو المكمل لشهر رمضان، وأن عيد الفطر سيكون يوم غد الأحد، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

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