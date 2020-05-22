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“الأرصاد”: أمطارخفيفة على منطقة نجران

“الأرصاد”: أمطارخفيفة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=866774
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار خفيفة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة ، وتستمر حتى الساعة الـ3مساءً – بمشيئة الله -.

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