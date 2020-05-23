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السديس: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى

السديس: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى

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السديس: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى

السديس: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى
http://almnatiq.net/?p=866783
المناطق - واس

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة.
وأكد معاليه أن هذا القرار يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألمّت بالعالم أجمع، داعياً الله – عز وجل – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الجميع في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.

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