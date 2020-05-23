مصر: مقتل 21 مسلحا بسيناء خططوا لعمليات إرهابية خلال العيد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، مقتل 21 مسلحا في عملية أمنية في شمال سيناء، شيرة إلى تفكيك خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات خلال أيام العيد.

وأفادت وزارة الداخلية أنه “توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرا للايواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزام مع عيد الفطر”.

وأضافت: “تم استهداف الوكرين في توقيت متزامن وتبادل اطلاق الرصاص مع تلك االعناصر مما أسفر عن مقتل 14 عنصر بالمزرعة وعثر بحوزتهم على 13 سلاحا آليا و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، ومصرع 7 بالمنزل وعثر بحوزتهم على 4 سلاح آلي وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمامورية”.