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الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا
http://almnatiq.net/?p=866792
المناطق - وكالات

سجّلت الكويت اليوم 232 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 5747 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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