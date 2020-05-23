تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

المناطق - واس

مع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف الموافق 30 / 09 / 1441هـ، بدأت شوارع مدينة سكاكا خالية من المشاة والسيارات عدا مركبات الجهات المستثناة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وصولا إلى منازلهم.

وشهدت الطرق والشوارع والميادين والأحياء ومداخل المدينة التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين بمنع التجول، حرصاً على صحة وسلامة الجميع وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا كوفيد – 19، وسط تمركز نقاط الجهات الأمنية وبالمسح داخل الأحياء للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، حفاظا على سلامتهم للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

عدسة ” واس ” بمنطقة الجوف وثقت جهود رجال الأمن من الجهات الأمنية في مدينة سكاكا الذين يبادرون بتقديم السلام والدعاء لك بالسلامة مع استمرار انضباط الجميع بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق ” توكلنا “.