احدث الأخبار

تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية
منطقة الجوف
 نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة يزور المملكة
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا
أبرز المواد
 باريس تأسف لقرار لندن فرض حجر على الوافدين: المعاملة بالمثل
أبرز المواد
 مصر: مقتل 21 مسلحا بسيناء خططوا لعمليات إرهابية خلال العيد
أبرز المواد
 السديس: صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى
أبرز المواد
 مسؤولة أممية تحذر: 600% زيادة بالبريد الخبيث أثناء كورونا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس دولة إرتريا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطارخفيفة على منطقة نجران
منطقة نجران
 بعد توقف لعقود.. إدارة ترمب تناقش إجراء تجربة نووية
أبرز المواد
 بعد نتائج واعدة .. لقاح أوكسفورد ضد كورونا بمرحلته الثانية
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأميركي: لقاح كورونا سيكون جاهزا نهاية العام
أبرز المواد
تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

منطقة الجوف
نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة يزور المملكة

نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة يزور المملكة

أبرز المواد
الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا

الكويت تسجّل 232 حالة شفاء من كورونا

أبرز المواد
باريس تأسف لقرار لندن فرض حجر على الوافدين: المعاملة بالمثل

باريس تأسف لقرار لندن فرض حجر على الوافدين: المعاملة بالمثل

أبرز المواد

تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية
http://almnatiq.net/?p=866799
المناطق - واس

مع دخول الساعات الأولى لتطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف الموافق 30 / 09 / 1441هـ، بدأت شوارع مدينة سكاكا خالية من المشاة والسيارات عدا مركبات الجهات المستثناة التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وصولا إلى منازلهم.
وشهدت الطرق والشوارع والميادين والأحياء ومداخل المدينة التزاماً كبيراً من المواطنين والمقيمين بمنع التجول، حرصاً على صحة وسلامة الجميع وإيماناً بالمسؤولية الاجتماعية الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا كوفيد – 19، وسط تمركز نقاط الجهات الأمنية وبالمسح داخل الأحياء للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات، حفاظا على سلامتهم للحد من انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.
عدسة ” واس ” بمنطقة الجوف وثقت جهود رجال الأمن من الجهات الأمنية في مدينة سكاكا الذين يبادرون بتقديم السلام والدعاء لك بالسلامة مع استمرار انضباط الجميع بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج الا للضرورة بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق ” توكلنا “.

 

روابط ذات صلة

جمعية يُمناكم بمحافظة دومة الجندل تشارك بالمبادرات التطوعية

جمعية يُمناكم بمحافظة دومة الجندل تشارك بالمبادرات التطوعية
رئيس جامعة الجوف المكلف يعتمد نتائج تخصيص طلبة السنة الأولى المشتركة

رئيس جامعة الجوف المكلف يعتمد نتائج تخصيص طلبة السنة الأولى المشتركة
جامعة الجوف تقدم مليون جلسة افتراضية عن بُعد وتنفذ أكثر من 113000 اختباراً إلكترونياً

جامعة الجوف تقدم مليون جلسة افتراضية عن بُعد وتنفذ أكثر من 113000 اختباراً إلكترونياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*