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نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يغادر الرياض
http://almnatiq.net/?p=866815
المناطق - واس

غادر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة الأستاذ علي عبد الأمير علاوي والوفد المرافق له الرياض اليوم.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

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