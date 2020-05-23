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المغرب تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب تسجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=866818
المناطق _ الرباط

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدى الوباء الى 7375.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر في 197 بعد عدم تسجيل أية وفاة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4573 بعد تعافي 196 شخصا آخرين، وتم أيضا استبعاد 125 الف و593 حالة بعد الكشف المخبري.

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