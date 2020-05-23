بفيديو إبداعي ..”الحرس الوطني” : حتماً سنكون بخير بحفظ الله ثم بوطننا

بثت وزارة الحرس الوطني فيديو إبداعي تضمن رسالة إنسانية جميلة بمشاركتهم رجال الأمن فرحة عيد الفطر المبارك ، نظير أدوارهم العظيمة طوال شهر رمضان المبارك .. فهم “أشاوس” في الحرب ، و”رفقاء” في السلم.
وغرد حساب الوزارة في الفيديو المرفق بقوله : بحفظ الله ، ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا ..حتماً سنكون بخير ..وكل عام وأنتم بصحة وأمان.
بحفظ الله ..
ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا ..
حتماً #سنكون_بخير ،،
وكل عام وأنتم بصحة وأمان،،#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/q755W2VEII
— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) May 23, 2020
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