بفيديو إبداعي ..”الحرس الوطني” : حتماً سنكون بخير بحفظ الله ثم بوطننا

المناطق _الرياض

بثت وزارة الحرس الوطني فيديو إبداعي تضمن رسالة إنسانية جميلة بمشاركتهم رجال الأمن فرحة عيد الفطر المبارك ، نظير أدوارهم العظيمة طوال شهر رمضان المبارك .. فهم “أشاوس” في الحرب ، و”رفقاء” في السلم.

وغرد حساب الوزارة في الفيديو المرفق بقوله : بحفظ الله ، ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا ..حتماً سنكون بخير ..وكل عام وأنتم بصحة وأمان.