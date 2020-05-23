أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866830
المناطق _ جدة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله أن يُعِيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها وقد تجاوز الجميع ما تمُرُّ به البشرية والعالم من ظروفٍ جراء جائحة كورونا، في وقتٍ بَذلت فيه حكومة المملكة الغالي والنفيس، وسخّرت كافة الإمكانات للحفاظ على الإنسان وسلامته.
كما سأل الأمير خالد الفيصل الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة، والوطن ينعُم بالأمن والرخاء في ظِلِّ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو لي عهده الأمين -يحفظهما الله-.
كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يُعِيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة وتمام العافية وأن يُديم على الوطن الغالي أمنه وأمانه.

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