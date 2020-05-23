الهلال الأحمر السعودي يرصد جهوده بمحافظات الحد الجنوبي بجازان في مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان

جازان _ فضة عطيف

أبرزت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في مواجهة فيروس كورونا وجاهزية غرفة العمليات والمراكز والفرق الإسعافية التابعة بمحافظات الحد الجنوبي لفرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان لتأدية المهام المناطة بها خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد .

وأوضح مدير فرع الهلال الأحمر في منطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد أن الفرق الاسعافيه بفرع الهلال الأحمر بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان تقدم كافة الخدمات الطبية الإسعافية التي تسهم في مباشرة الحالات التي تستدعي الحاجة للوصول إليها بما في ذلك المصابين لا قدر الله .

وبين أن غرفة العمليات تلقت من بداية شهر رمضان أكثر من 34495 اتصال، و٢٤٧٦ بلاغاً إضافة لـ 4031 بلاغاً عن طريق تطبيق أسعفني، حيث بلغ عدد البلاغات في محافظات الحد الجنوبي محافظة الطوال و محافظة صامطة و محافظة المسارحة 1086 بلاغا عبر الاتصال وعدد الحالات 866 حالة وتم نقل 533 حالة ، مؤكدا جاهزية فرق الهلال الأحمر بمنطقة جازان والمراكز التابعة له من أخصائيين وفنيين طب الطوارئ, مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية وأكثر من ١٢٠٠ متطوع متى ما دعت الحاجة لذلك بالإضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، وهي على أتم الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ، مشيراً إلى أن المراكز قادرة على مباشرة الحالات التي تعاني من الأوبئة وفق المواصفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات الأخرى.