أمانة الشرقية: تفاعل المواطنين والمقيمين مع مبادرة (إحلق في بيتك)

المناطق _ الدمام

تواصل أمانة المنطقة الشرقية استكمال مراحل مبادرة ” احلق في بيتك “، التي أطلقتها مؤخراً وهي مبادرة مجتمعية بتمويل من رجال الأعمال، وتأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية من القطاع الخاص ورجال الأعمال من منطلق الشراكة المجتمعية؛ وتأتي بهدف الالتزام بالحلاقة الآمنة في المنزل، والمشاركة بفرحة العيد، وذلك عبر تقديمها هدية ( عدة حلاقة )؛ حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته أكّد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن أمانة المنطقة الشرقية تتقدم بالشكر الجزيل لمن ساهم بتفعيل مبادرة ” احلق في بيتك ” من أفراد المجتمع والقطاع الخاص، ضمن إطار الشراكة في المسؤولية الاجتماعية؛ لرفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق بيئة آمنة مستدامة، ضمن المبادرات التي يساهم فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال لخدمة المجتمع، منوّهاً لاختيار 63 متطوع من فريق الأمانة التطوعي لتوزيعها في أماكن مختلفة.

وأشار الصفيان إلى توزيع الكمية المُقدّرة للمراحل الثلاث على مدى ثلاثة أيام، واستهدفت المواطنين والمقيمين من المتسوقين في المجمعات التجارية، إضافةً على ذلك رجال النظافة، والعمالة القاطنين بالمجمعات السكنية المخصصة لهم، وكذلك على المواطنين في الأحياء السكنية بالدمام والخبر والظهران.

مؤكداً أن المبادرة لاقت استحساناً من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي تفاعل معه المجتمع، لتحقيق بيئة وقائية واستدامة للحياة الصحية الآمنة، وهي ليست المبادرة الأولى التي تقوم بتفعيلها الأمانة بمساهمة أفراد المجتمع والقطاع الخاص.