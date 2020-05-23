بلدية القطيف تحرر 900 إنذار ومخالفة على مندوبي التوصيل

المناطق _ القطيف

وجهت بلدية محافظة القطيف أكثر من 700مخالفة و200 إنذارا لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن حملتها للتأكد من التزامهم باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين، والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال جائحة فيروس كورونا.

وتنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، ونظافة المركبة.

وشددت البلدية رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانياً، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، من أجل ضمان وصول الأطعمة للمستهلكين بشكل آمن، وفق أعلى الاشتراطات الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث تمركزت فرق الرقابة في نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة لمتابعة السائقين، إلى جانب إحكام الرقابة على المطاعم ومحلات بيع الأغذية وأسواق النفع العام.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات لمواجهه خطر فيروس كورونا، مشيرا الى توجيه 200 انذارا و700 مخالفة خلال الفترة الماضية؛ مضيفا أن الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانياً وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم، للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات، لافتا إلى تركيز وجود هذه النقاط بالمناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عدد كبير من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي.