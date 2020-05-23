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شيخ قبيلة الخماعلة من عنزة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك

شيخ قبيلة الخماعلة من عنزة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866891
تبوك _ فايز السميري

رفع شيخ قبيلة الخماعلة من عنزة الشيخ غالب بن صياح النابت اسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله و لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والأسره المالكه بحلول عيد الفطر المبارك وان يعزهم الله للإسلام ويعز الاسلام بهم .

كما هنأ الجنود المرابطين على الحدود ورجال الأمن ومنسوبي وزارة الصحة كافة وقبيلة الخماعله وعموم المسلمين أجمع وسأل الله جلّى عُلاه أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح اعمالهم وان يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين هذا الوباء عاجل غير اجل .

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