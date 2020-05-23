نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

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رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على المملكة نعمتي الأمن والأمان.

كما سأل سموه الله أن يُعيِد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات، وقد تخطّى العالم الظروف الراهنة نتيجة جائحة فايروس كورونا، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.