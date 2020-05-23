واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

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أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب أنه يخطط لإضافة ميزة الدعم لرموز QR لتسهل على المستخدمين إضافة أشخاص إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

وأوضح التطبيق أن الميزة الجديدة متاحة حالياً فقط في الإصدار التجريبي، والمستخدمين الذين لديهم هذا الإصدار يمكنهم استخدامها على إصدارات أندرويد وآي أو إس.

وفي الوقت الحالي، يتوجب على مستخدمي iOS لإضافة جهات اتصال، الضغط على علامة تبويب إضافة جهات اتصال في الهاتف، ثم إرسال رسالة عبر واتس أب.

وسيتمكن المستخدمون الذين قاموا بتمكين الميزة من عرض رمز QR الخاص بهم، ومسح رموز حسابات واتس أب الأخرى.

ويمكن إلغاء رموز QR إذا قرر المستخدمون أنهم يفضلون عدم مشاركة رقمهم مع شخص آخر.

ويطالب العديد من مستخدمي واتس أب بهذه الميزة منذ وقت، كطريقة أسهل لإضافة جهات الاتصال إلى التطبيق دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.