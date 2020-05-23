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أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866897

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي المنطقة، وباسمه، جليل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وسأل سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والمواطن عزًّا ورفعة وتمكينًا، في ظل القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ، والجميع يهنأ بالخير والنعيم، والصحة والسلامة.

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