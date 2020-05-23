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نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر

نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر

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نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر

نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=866898
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على المملكة نعمتي الأمن والأمان.
كما سأل سموه الله أن يُعيِد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات، وقد تخطّى العالم الظروف الراهنة نتيجة جائحة فيروس كورونا، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

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