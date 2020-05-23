احدث الأخبار

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر
منطقة مكة المكرمة
 واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها
أبرز المواد
 شيخ قبيلة الخماعلة من عنزة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 بلدية القطيف تحرر 900 إنذار ومخالفة على مندوبي التوصيل
المنطقة الشرقية
 خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الباحة تشهد التزاماً من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل
منطقة الباحة
 أمانة الاحساء تضبط مسلخَين عشوائيين وتتلف 250 كيلوغرام “لحوم فاسدة”
المنطقة الشرقية
 تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تفاعل المواطنين والمقيمين مع مبادرة (إحلق في بيتك)
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا الطائرة التي تحطمت في باكستان إلى 97 قتيل
أبرز المواد
القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

أبرز المواد
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

منطقة مكة المكرمة
واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

أبرز المواد
شيخ قبيلة الخماعلة من عنزة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك

شيخ قبيلة الخماعلة من عنزة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك

منطقة تبوك

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=866903
المناطق_واس

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.
وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

روابط ذات صلة

واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*