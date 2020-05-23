احدث الأخبار

وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر
منطقة مكة المكرمة
 واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها
أبرز المواد
 شيخ قبيلة الخماعلة من عنزة يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 بلدية القطيف تحرر 900 إنذار ومخالفة على مندوبي التوصيل
المنطقة الشرقية
 خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الباحة تشهد التزاماً من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل
منطقة الباحة
 أمانة الاحساء تضبط مسلخَين عشوائيين وتتلف 250 كيلوغرام “لحوم فاسدة”
المنطقة الشرقية
 تطبيق منع التجول الكلي بمنطقة الجوف وسط جهود كبيرة للجهات الأمنية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تفاعل المواطنين والمقيمين مع مبادرة (إحلق في بيتك)
أبرز المواد
وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

أبرز المواد
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرفع التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر

منطقة مكة المكرمة

وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866905
المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، ولكافة أبناء هذا الوطن الغالي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سموه بهذه المناسبة: “نحتفل اليوم بهذه المناسبة السعيدة في ظل هذه الظروف الاستثنائية جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تثبت فيه قيادتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ، حرصها واهتمامها بكل من يعيش على هذه الأرض المباركة، وتجسد ذلك بإجراءات احترازية وتدابير وقائية غير مسبوقة قامت بها قيادة وطننا خلال هذه الأزمة، عبر الاهتمام والحفاظ على صحة الإنسان وبمقدرات بلادنا الغالية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لأحوال أبناء الوطن في الخارج وتسهيل جميع احتياجاتهم وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.
وأضاف سموه: “أشكر باسمي واسم جميع الرياضيين كافة الطواقم الصحية والأمنية على الجهود الكبيرة والعظيمة التي يقومون بها في هذه الأزمة، وحرصهم على تحقيق أعلى درجات السلامة للمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة”.
واختتم سمو وزير الرياضة حديثه قائلاً: “أسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين والعالمين من كل مكروه، وأن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهما في كل وقت وحين، وأن يديم علينا حكومةً وشعبًا نعمة الأمن والأمان والرخاء والتطور في كافة المجالات، وأن يبعد عنّا هذا الوباء ويغدق علينا بوافر الصحة والعافية”.

روابط ذات صلة

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

واتساب يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*