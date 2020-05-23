نائب أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك

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رفع ‏صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

‏ودعا سموه الله أن يعيد هذه المناسبة على القيادة أعوام عديدة بالصحة والعافية، وعلى البلاد بالخير والمسرات وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، ويرفع هذا الوباء عن الجميع ، ‏وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.