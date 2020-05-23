احدث الأخبار

رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 يمناكم للعمل التطوعي بالجوف تنفذ مبادرة صوت التطوع
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة عيد الفطر ونجاح خطة رمضان
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الجوف يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر
أبرز المواد
 وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير نجران يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
يمناكم للعمل التطوعي بالجوف تنفذ مبادرة صوت التطوع

يمناكم للعمل التطوعي بالجوف تنفذ مبادرة صوت التطوع

أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أبرز المواد

الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة عيد الفطر ونجاح خطة رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة عيد الفطر ونجاح خطة رمضان
http://almnatiq.net/?p=866913
المناطق_واس

رفع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, ونجاح خطة موسم شهر رمضان الكريم لعام 1441هـ.
وقال معاليه: أرفع باسمي واسم كافة منسوبي الرئاسة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بهذه المناسبة السعيدة، وبمناسبة نجاح الخطة المتبعة لموسم رمضان المبارك لهذا العام والحمد لله.
وأكد معاليه أهمية استشعار هذه المناسبة الدينية السعيدة في النفوس، مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لحفظ النفس والتزام البيوت، وعدم المخاطرة بأرواح الآخرين والاختلاط بهم.
وأوضح معاليه أن تعاون وتكاتف جميع الجهات المسؤولة في الحرمين الشريفين وتوجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أسهمت بشكل مباشر في نجاح الخطة، حتى في ظل الوضع الراهن والتعامل الاحترازي مع جائحة كورونا داعيا الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية والعربية بحال أفضل، وخير أكمل، وسعادة أجمل، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من جائحة كورونا، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وقادة بلادنا الميامين، وأن يطيل عمرهم في خدمة البيتين وجميع المسلمين.

روابط ذات صلة

رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس ديوان المظالم يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
يمناكم للعمل التطوعي بالجوف تنفذ مبادرة صوت التطوع

يمناكم للعمل التطوعي بالجوف تنفذ مبادرة صوت التطوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*