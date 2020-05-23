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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
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المناطق_فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أبناء وأهالي منطقة جازان كافة ، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللـــَّه – بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال سمو في برقية تهنئة بهذه المناسبة : ” أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي ، وأن يديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار وأن يرفع ويزيل عن الأمة جائحة كورونا .

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