رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – باسمه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سمو الأمير سلطان بن سلمان :” يشرفني أن أرفع للمقام الكريم يحفظكم الله أخلص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يديم على مقام سيدي الكريم موفور الصحة والعافية، كما أرفع للمقام الكريم – أيدكم الله – تهنئة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بهذه المناسبة، ودعواتهم المخلصة أن يحفظكم الله لهذا الوطن العزيز ، وأن يعيد هذه المناسبة علينا ونحن ننعم برغد العيش الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وفقكم الله، وأدام عزكم وجعلكم ذخرا للوطن والمواطن”.
الأمير سلطان بن سلمان يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بعيد الفطر المبارك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – باسمه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وكافة منسوبيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
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