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سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866927
المناطق_فضه عطيف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية و الإسلامية باليمن والبركات وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين .

كما رفع سموه اصدق التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية .

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سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
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