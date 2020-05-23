يمناكم للعمل التطوعي بالجوف تنفذ مبادرة صوت التطوع

المناطق_ فواز الرويلي

اطلقت جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف (يمناكم) ، عبر المنصات الإلكترونية و حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، سلسلة اللقاءات تفاعلية من خلال استضافة عددٍ من الشخصيات الرائدة و المتميزة في قيادة في العمل التطوعي على مستوى المملكة ، وذلك للحديث عن ثقافة التطوع ، وتعزيز مفهومة ، واستعراض التجارب و تلاقح الخبرات ، بهدف تعزيز العمل التطوعي و تشجيع المتطوعين و إلهام الآخرين .

هذا و ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ محمد العلي بأن تنفيذ هذه البرامج يأتي امتدادًا لجهود الجمعية في تعزيز العمل التطوعي و زيادة ثقافة الوعي فيه لدى المجتمع ، وهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ،بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ؛ حيث أن الجمعية تعمل على إحدى أهم ركائزها وهي الوصول إلى مليون متطوع .

و بيّن العلي سعي الجمعية في إبراز التجارب والقدرات المتميزة والنوعية في مجال التنمية المجتمعية ، مشتملاً على عرض مفاهيم التطوع بهدف تعزيز ثقافته و غرس محبته .

كما تقوم الجمعية بتقديم الشكر و التقدير تحت شعار (شكرًا لعطائكم) تكريمًا للمتطوعين والشخصيات و الجهات التي تخدم التطوع و السعي لاستدامة العمل التطوعي من خلال ابراز صوت التطوع ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي و منصة “سناب شات” الخاصة بالجمعية .