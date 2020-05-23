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أبرز المواد

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866935
المناطق - فهد المريخي


رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجاء في برقية سموه “يشرفني سيدي أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائكم أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى بلادنا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات، كما أسأل المولى عز وجل أن يجعل ما تقدمونه في سبيل الحفاظ على بلادنا والإنسان في ظل هذه الجائحة في موازين أعمالكم، وأن يمدكم بالعون والتأييد لكل ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويمد في عمركم على طاعته، وكل عام وأنتم بخير سيدي”.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجاء في برقية سموه ” يسرني أن أبارك لسموكم حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى بلادنا وهي بأحسن حال، وأشيد بجهود سموكم الكريم ومتابعتكم للجهود المبذولة للحد من آثار هذه الجائحة، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يمدكم بعونه وتأييده، ويديمكم عوناً وسنداً لسيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-“.
ودعا سمو أمير المنطقة الشرقية المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة والمملكة تنعم بالأمن والرخاء والنصر والتمكين، في ظل القيادة الرشيدة -أعزها الله-.

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الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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