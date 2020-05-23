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أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

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الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأمير محمد بن عبدالرحمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866937
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة, لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ودعا سموه الله العلي القدير أن يديم على البلاد الأمن والأزهار في ظل قيادتها الحكيمة وأن يرفع عنها هذه الجائحة والعالم أجمع ويحفظ هذا الوطن وقيادته الرشيدة لما فيه خدمة للبشرية والإنسانية ودورها المشهود في هذه الأزمة العالمية بالدعم وتوحيد الجهود الدولية.

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نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

نائب أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

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