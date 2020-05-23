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جامعة القصيم تشارك في حملة أمير المنطقة للتبرع بالدم بالسكن الجامعي

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المناطق_بريدة

تقيم ‫جامعة القصيم‬، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي، حملة للتبرع بالدم لمدة 4 أيام في مقر السكن الجامعي بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، ووصل عدد المتبرعين في أول يومين من الحملة 70 متبرعًا، وذلك لتلبية احتياجات المستشفيات بالمنطقة من الدم في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

من جهته، أوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، أن هذه المشاركة والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي، وتنتهي اليوم السبت، تأتي انطلاقًا من دور الجامعة الوطني والمجتمعي، حيث تحرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه المبادرات والحملات لخدمة أبناء المنطقة وللمساهمة في دعم المنشآت الصحية بها.

وأضاف العجلان، أن عملية التبرع بالدم تتم من خلال فريق من الأطباء والمتخصصين، حيث تبدأ بالذهاب لمرحلة الفرز ما قبل التبرع، مع إعطاء المتبرع استبيان التبرع، ومن ثم الذهاب لمنطقة فرز المتبرع من قبل الطبيب المختص، وفحص حرارة المتبرع والتأكد من سلامته، وبعد ذلك التوجه الى مرحلة التبرع، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة ما بعد التبرع وإعطائه بعض التعليمات والإرشادات التثقيفية.

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