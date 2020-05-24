عبر رسائل نصية.. “الداخلية” تشدد على تطبيق عقوبة التجمعات بالمناسبات الاجتماعية

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شددت وزارة الداخلية عبر رسائل نصية بثتها للجميع عن تطبيق عقوبة التجمعات في المناسبات الاجتماعية، كمناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها.

وأوضحت الوزارة أنه في حال ضبط المسؤول أو المنشأة في مخالفة التجمعات في المناسبات الاجتماعية للمرة الأولى تطبق عليه غرامة مالية على الحضور بـ 5 آلاف ريال ومضاعفة إلى 10 آلاف في حال تكرار المخالفة كما سيتم تغريم 30 ألف ريال على المنشأة والمسؤول في المرة الأولى وتضاعف إلى 60 ألفًا في حال تكرار المخالفة وفي حالة تكرار للمرة الثالثة يحال إلى النيابة العامة.

وقالت الداخلية إنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

وبيّنت أنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

وأضافت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).