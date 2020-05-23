رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك

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رفع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم باسمه ونيابة عن أسرة الهيئة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال السويلم أن هذا الوطن بفضل الله ثم قيادته وعزيمة شعبه يتمتع بالأمن والأمان والاستقرار تحت ظل قيادة طموحة ورشيدة تدعوا إلى كل ما من شأنه رفعة وطننا في كافة المجالات، ويضعون نصب أعينهم نماء هذا البلد وفق رؤية ثاقبة وخطى ثابتة.

واختتم السويلم سائلاً الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظهم الله ويتقبل صيامهم وسائر عباداتهم، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرفعة، وعلى حكومتنا الرشيدة عزّها وتمكينها.