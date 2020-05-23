النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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رفع معالي النائب العام الشيخ سعود عبد الله المعجب أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ـــ , مثمنا ما تقدمه القيادة الرشيدة من رعاية وعناية فائقة تجاه المواطنين والمقيمين لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وعلى الدعم المادي السخي للتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.

وقال معاليه : إن القيادة الرشيدة ـــ أدام الله عزها ــ حققت الريادة العالمية في إدارة أزمة فيروس كورونا وبذلت الغالي والنفيس لحماية صحة الإنسان وفق خطط واستراتيجيات آتت أكلها وأثمرت عن نتائج باهرة، وشملت هذه العناية للمواطنين فوق أي أرض كانوا وتحت أي سماء ، كما شملت المقيمين بطريقة نظامية أو مخالفة على ثرى هذه الأرض الغالية، وترجمت هذه الأفعال بصناعة قيادة سعودية مباركة نقشت حبها في قلوب مواطنيها، وأصبحت مضرباً للأمثال، وغدت أنموذجاً يحتذى به في حفظ الكرامة الإنسانية وفي الدلالة على العمق الإنساني ، وأمسى الجميع يتمنى أن يحظى بشرف الانتماء إلى دولتنا المباركة نظير المواقف المشرفة وخصوصاً في الأزمات.

وفي ختام تصريحه سأل المعجب الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وأن يجعله عيداً مباركاً سعيداً على الجميع وأن يديم علينا قيادتنا الرشيدة وأن يحفظها ويجزيها خير الجزاء، وأن يعيده على الوطن الغالي والشعب الكريم بالعزة والتمكين والتطور والإزدهار ويبارك في الجهود المبذولة من الجميع ويحفظ جنودنا المرابطين على الحدود ويوفقهم ويسددهم ويحميهم.