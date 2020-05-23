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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني
http://almnatiq.net/?p=866964
المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

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