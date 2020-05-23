أميرالرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهم الله – بمناسبة عيدالفطر المبارك.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة والشعب وقد منّ علينا برفع الوباء والبلاء عن الإنسانية وأن يحفظ هذا الوطن وقيادته المباركة وماقدمته من تضحيات وتسخير الإمكانيات وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ سلامة الإنسان السعودي في كافة الجوانب الصحية والأمنية ومبادراتها الكريمة في تعزيز الجهود الدولية لمقاومة هذه الجائحة بدعم سخي في مجالات التصدي لها وتخفيف آثارها.

واختتم الأمير فيصل بن بندر تصريحه مثمناً جهود القطاعات في منطقة الرياض القائمين على الإجراءات الاحترازية والطبية لجائحة كورونا معرباً عن اعتزاز الجميع بهم وبما بقومون به خدمة لدينهم وملكهم ووطنهم.