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وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك

وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك
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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليه – أيده الله – موفور الصحة والعافية.
كما رفع سموه أسمى التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بالخير والبركات والنماء والازدهار.

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