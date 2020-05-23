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رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866969
المناطق_الرياض

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي رئاسة أمن الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن الغالي بالأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ.

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