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بالخطأ.. البيت الأبيض يكشف بيانات ترامب المصرفية

بالخطأ.. البيت الأبيض يكشف بيانات ترامب المصرفية
http://almnatiq.net/?p=866970
المناطق_وكالات

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أثناء موجز صحفي بيانات مصرفية شخصية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطأ

جاء ذلك أثناء إعلان ماكيناني عن تبرع ترامب براتبه في الربع الأول من العام الجاري لصالح وزارة الصحة، بغية دعم جهود محاربة فيروس كورونا المستجد.

وعرضت ماكيناني على الصحفيين شيكا مصرفيا من بنك Capital One بقيمة مائة ألف دولار، على الرغم من أن هذه الوثيقة تضم بيانات مصرفية شخصية للرئيس الأميركي.

وتشمل المعلومات رقم حساب ترامب المصرفي وأرقام التوجيه التي تمنحها جمعية المصارف الأميركية إلى البنوك الأعضاء فيها.

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