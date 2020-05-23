أمير حائل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

المناطق_حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظهما الله” بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يعيده عليهما أعواماً عديدة، وأن يُديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، كما سأل سموه الله أن يُعيِد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات، وقد تخطّى العالم الظروف الراهنة نتيجة جائحة فيروس كورونا، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.