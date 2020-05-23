احدث الأخبار

أمير حائل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أميرالرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الموريتاني
أبرز المواد
 الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ‎حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 السديس: ينبغي التقيد بالاحترازات لمواجهة كورونا في العيد
أبرز المواد
 النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 “البيئة”: 121 ألفاً استفادوا من تطبيق “مرشدك الزراعي” منذ بداية جائحة كورونا حتى 17 مايو
أبرز المواد
 سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 جامعة القصيم تشارك في حملة أمير المنطقة للتبرع بالدم بالسكن الجامعي
أبرز المواد
أمير حائل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمير حائل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك

وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
أميرالرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أميرالرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أبرز المواد

أمير حائل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أمير حائل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=866977
المناطق_حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظهما الله” بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله أن يُمتّع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية وأن يعيده عليهما أعواماً عديدة، وأن يُديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار، كما سأل سموه الله أن يُعيِد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات، وقد تخطّى العالم الظروف الراهنة نتيجة جائحة فيروس كورونا، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

روابط ذات صلة

رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك

رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك

وزير الداخلية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك
أميرالرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

أميرالرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*