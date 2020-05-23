مدني النبهانية ينتشل جثة مواطن من بئر أرتوازي بمزرعة مهجورة بالعمودة الجنوبية 

المناطق_النبهانية

إنتشلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة النبهانية مواطناً من بئر أرتوازي يقع في مزرعة مهجورة بالعمودة الجنوبية (تابعة لمركز الفوارة) وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل أنه تم العثور عليه في بئر أرتوازي بعمق ( 15م ) .. فتم إخراجه متوفياً (رحمه الله) عند الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم السبت وأضاف العقيد أبا الخيل أنه تمت الاستعانة في هذا الحادث بالتجهيزات الفنية في أعمال الدفاع المدني التخصصية كسيارة التجهيزات الفنية في أعمال الإنقاذ المائي، وكاميرا الإنقاذ في الآبار، وكذلك ونش الأكتروس بالإضافة إلى منصة الإنقاذ في الآبار.