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رئيس جامعة حفر الباطن يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

رئيس جامعة حفر الباطن يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

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رئيس جامعة حفر الباطن يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر

رئيس جامعة حفر الباطن يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=866993
المناطق - حفرالباطن

رفع معالي رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلاً الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يُديم على المملكة نعمتي الأمن والأمان.
ونوه معاليه بالمضامين السامية التي تضمنتها الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرصه على سلامة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن، وتأكيده -أيده الله- استشعار مسؤولية الحفاظ على صحة الإنسان، وجعله الأولوية القصوى في ظل الظروف الحالية بسبب جائحة كورونا. داعيًا الله تعالى أن يُعيِد هذه المناسبة على بلادنا وقيادتها والأمّتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وقد تخطّى العالم الظروف الراهنة، وأن يزيد هذه البلاد رفعة ومكانة في ظل قيادتها الحكيمة.

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