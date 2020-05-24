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الحكومة اليمنية تدعو المتمردين للإفصاح عن وفيات كورونا في مناطق سيطرتهم

الحكومة اليمنية تدعو المتمردين للإفصاح عن وفيات كورونا في مناطق سيطرتهم
http://almnatiq.net/?p=867005
المناطق - الرياض

دعا وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية الدكتور ناصر باعوم اليوم مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، إلى الإفصاح عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وأكد الوزير باعوم في كلمة له اليوم تسجيل عدد من حالات الوفاة في القطاع الصحي بصنعاء ولم يتم الإعلان عنها, مشددا على أهمية بقاء القنوات مفتوحة بين كافة المحافظات لتبادل المعلومات وتحديد الاحتياجات والتشخيص ومكامن الخلل وتوحيد الجهود لما فيه المصلحة العامة التي تضمن مجابهة الفيروس ومساعدة المصابين.
وحذر الدكتور باعوم من أن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية سيزيد من انتشار الفيروس في المحافظات وسيصل إلى المناطق التي لم يصلها بعد، خصوصاً مع خروج الناس من المدن إلى الأرياف في إجازة العيد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المسؤول اليمني على ضرورة قيام السلطات المحلية في المحافظات بفرض الرقابة على تنفيذ الإجراءات وتوعية المواطنين اليمنيين بالبقاء في المنازل وعدم التجمعات والخروج إلا للضرورة القصوى، لافتاً النظر إلى أن استمرار الحركة في الأسواق والمولات والمنتزهات غير منطقي وأن الاستهتار في أخذ الاحتياطات أمر غير مقبول، ويزيد من تفشي الوباء.
وأشار الى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المانحين والمنظمات لمساندة جهود الحكومة في مكافحة الأوبئة والفيروسات وإرسال خبراء لتشخيص الوضع الوبائي، ومساعدتها في إدارة الأزمة الوبائية, مشيرا إلى أن كل ما يصل من المانحين والمنظمات من أجهزة ومستلزمات طبية ووقائية يتم توزيعه على كافة المحافظات.
وطالب وزير الصحة اليمني، بتوحيد قنوات العمل تحت مظلة وزارة الصحة العامة والسكان، وتبادل المعلومات والإحصائيات بحالات الإصابة والوفاة لتنسيق الجهود لمجابهة الوباء.

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