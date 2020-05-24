احدث الأخبار

الولايات المتحدة تسجّل 24268 إصابة و 1852 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تدعو المتمردين للإفصاح عن وفيات كورونا في مناطق سيطرتهم
أبرز المواد
 تحذير رسمي فرنسي: “رينو” قد تختفي ويجب عليها التكيف
أبرز المواد
 وزير المالية: الاقتصاد السعودي متين وقادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية
أبرز المواد
 رئيس جامعة حفر الباطن يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
المنطقة الشرقية
 مدني النبهانية ينتشل جثة مواطن من بئر أرتوازي بمزرعة مهجورة بالعمودة الجنوبية 
منطقة القصيم
 رئيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 عبر رسائل نصية.. “الداخلية” تشدد على تطبيق عقوبة التجمعات بالمناسبات الاجتماعية
أبرز المواد
 بالخطأ.. البيت الأبيض يكشف بيانات ترامب المصرفية
أبرز المواد
 خالد بن سلمان: تقف المملكة مع العراق لدعمه في مسار التقدم والسلام والأخوة مع جيرانه العرب
أبرز المواد
 أمير حائل يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بحلول عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 24268 إصابة و 1852 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 24268 إصابة و 1852 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تدعو المتمردين للإفصاح عن وفيات كورونا في مناطق سيطرتهم

الحكومة اليمنية تدعو المتمردين للإفصاح عن وفيات كورونا في مناطق سيطرتهم

أبرز المواد
تحذير رسمي فرنسي: “رينو” قد تختفي ويجب عليها التكيف

تحذير رسمي فرنسي: “رينو” قد تختفي ويجب عليها التكيف

أبرز المواد
وزير المالية: الاقتصاد السعودي متين وقادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية

وزير المالية: الاقتصاد السعودي متين وقادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية

أبرز المواد

الولايات المتحدة تسجّل 24268 إصابة و 1852 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 24268 إصابة و 1852 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=867007
المناطق - وكالات

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 24,268 إصابة مؤكدة و 1,852حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,595,885 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 96,002 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تدعو المتمردين للإفصاح عن وفيات كورونا في مناطق سيطرتهم

الحكومة اليمنية تدعو المتمردين للإفصاح عن وفيات كورونا في مناطق سيطرتهم
تحذير رسمي فرنسي: “رينو” قد تختفي ويجب عليها التكيف

تحذير رسمي فرنسي: “رينو” قد تختفي ويجب عليها التكيف
وزير المالية: الاقتصاد السعودي متين وقادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية

وزير المالية: الاقتصاد السعودي متين وقادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*