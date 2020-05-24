أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 24,268 إصابة مؤكدة و 1,852حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,595,885 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 96,002 حالة وفاة.
الولايات المتحدة تسجّل 24268 إصابة و 1852 حالة وفاة بكورونا
أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 24,268 إصابة مؤكدة و 1,852حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
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