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قبيل الإفطار.. طيران الأمن بأمن الدولة ينقذ مصابا محتجزا في أعلى قمة جبل بالمدينة المنورة

قبيل الإفطار.. طيران الأمن بأمن الدولة ينقذ مصابا محتجزا في أعلى قمة جبل بالمدينة المنورة

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قبيل الإفطار.. طيران الأمن بأمن الدولة ينقذ مصابا محتجزا في أعلى قمة جبل بالمدينة المنورة

قبيل الإفطار.. طيران الأمن بأمن الدولة ينقذ مصابا محتجزا في أعلى قمة جبل بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=867009

نفذت إحدى طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في رئاسة أمن الدولة قبيل إفطار اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك مهمة إنقاذ لمواطن في العقد الثالث من العمر تعرض لكسر في القدم, وذلك في أعلى قمة بجبل ورقان في وادي ريم بمنطقة المدينة المنورة, وذلك في مساندة للدفاع المدني بعد تعذر نقله بواسطة فرق الإنقاذ الأرضية.
وأقلعت الطائرة من محافظة جدة لموقع الحادثة وتم إنقاذ المصاب وتقديم الرعاية الطبية للمحافظة على صحته حتى الوصول وتسليم المصاب للهلال الأحمر.
مما يذكر أن طائرات طيران الأمن في رئاسة أمن الدولة مجهزة للتعامل مع مثل هذه الحالات ومزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تمكنها من تنفيذ مثل هذه المهام وما تتطلبه من سرعة ودقة في التنفيذ للحفاظ على سلامة المصابين، كما رافق الرحلة طاقم طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية بطيران الأمن.

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