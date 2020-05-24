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“البيئة”: 121 ألفاً استفادوا من تطبيق “مرشدك الزراعي” منذ بداية الجائحة

“البيئة”: 121 ألفاً استفادوا من تطبيق “مرشدك الزراعي” منذ بداية الجائحة
http://almnatiq.net/?p=867014
المناطق - الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد زيارات تطبيق “مرشدك الزراعي” منذ بداية إجراءات مكافحة فيروس كورونا حتى تاريخ 17 مايو 2020م من مناطق المملكة المختلفة بلغت نحو 121,673 زيارة واطلاع، وذلك للاستفادة من خدمات التطبيق التي تشمل: (طلب استشارة، المفكرة الزراعية، البث المباشر، الأخبار الزراعية، التقويم الزراعي، الندوات وورش العمل، المنتجات الزراعية، التجارب الناجحة، المكتبة الرقمية).
وأوضحت الوزارة، أن 360 مرشدا زراعيا مختصا وخبيرا في مناطق المملكة المختلفة، يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية “عن بعد” في المجالات الزراعية للمزارعين من خلال تطبيق “مرشدك الزراعي” الإلكتروني، مؤكدة تقديم 17 ألف استشارة للمزارعين والمهتمين وأصحاب الاستراحات والحدائق المنزلية والراغبين في إنشاء مشاريع زراعية، وذلك في جميع أنحاء المملكة منذ بداية جائحة كورونا.
وأفادت، أن عدد المستفيدين من خدمة البث المباشر (محاضرات، يوميات مرشدك الزراعي) بلغ نحو 50 ألف مستفيد، بينما تم الرد على 3600 استفسار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم كافة وسائل الدعم الإرشادي والاستشاري للمزارعين، بالإضافة إلى نشر أكثر من 1800 مادة إرشادية متنوعة تمثلت في: (موشن جرافيك، لقطات، جرافيك، فلم قصير)، وذلك من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للإرشاد الزراعي (تويتر، يوتيوب، سناب شات، إنستغرام).
مما يذكر، أن الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، تعمل على تطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الإرشاد والتوعية الخاصة بالمستفيدين، بما يشمل الإرشاد البيطري، والإرشاد السمكي، والإرشاد النباتي (العضوي والحيوي)، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بتثقيف المسترشدين بخصوص مشاريع الاستزراع المائي ومشاريع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الخدمات الإرشادية المقدمة في مجال الزراعة العضوية (النباتي، الحيواني، السمكي، النحل)، وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدمة للمستفيدين.

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