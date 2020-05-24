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الحكومة الإسبانية تسمح عودة الليغا في الثامن من يونيو

الحكومة الإسبانية تسمح عودة الليغا في الثامن من يونيو
http://almnatiq.net/?p=867017
المناطق - الرياض

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم السماح بعودة منافسات دوري كرة القدم في الثامن من يونيو، بعد تعليقها لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال سانشيز “في أسبوع الثامن من يونيو، استئناف المنافسات الرياضية الاحترافية الكبرى، لاسيما الليغا، سيصبح مسموحا به”، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه أيضا سلسلة إجراءات إضافية للتخفيف من قيود الاغلاق التي تم فرضها في الأسابيع الماضية للحد من تفشي “كوفيد-19”.
واستأنفت أندية الليغا مطلع الأسبوع الحالي، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وباتت إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية كبرى تجيز عودة منافسات كرة القدم خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، بعدما سبقتها ألمانيا إلى هذه الخطوة من خلال عودة المنافسات من 16 مايو.
في المقابل، لا تزال أندية اللعبة في انجلترا وإيطاليا تعمل على نيل الموافقة للعودة إلى المستطيل الأخضر، في حين لجأت فرنسا، إلى وضع حد للموسم بشكل مبكر أواخر أبريل، وتتويج باريس سان جرمان باللقب.
وتوقفت منافسات الليغا الإسبانية بعد المرحلة السابعة والعشرين من أصل 38، مع تصدر بطل الموسمين الماضيين برشلونة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد.

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