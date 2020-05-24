الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

المناطق - تبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد.