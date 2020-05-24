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الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

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الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة

الدوري الألماني.. بايرن يبقي على فارق النقاط الأربع مع دورتموند قبل مواجهتهما المنتظرة
http://almnatiq.net/?p=867031
المناطق - الرياض

أبقى بايرن ميونيخ على رصيده الخالي من الخسارة في عام 2020 وحافظ على فارق النقاط الأربع مع أبرز مطارديه بوروسيا دورتموند قبل مواجهتهما المرتقبة الثلاثاء المقبل بعد فوزه على إينتراخت فرانكفورت (5-2) وتخطى دورتموند مضيفه فولفسبورغ 2-صفر، اليوم في المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.
ورفع بايرن، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، رصيده إلى 61 نقطة مقابل 57 لدورتموند، فيما تغلب باير ليفركوزن (53 نقطة) على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1.

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